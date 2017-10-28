С осужденным в России на 15 лет крымчанином Зейтуллаевым нет связи – адвокат

Жена осужденного в России на 15 лет крымчанина, фигуранта «дела Хизб-ут Тахрир» Руслана Зейтуллаева – Мерьем получила письмо из СИЗО Уфы о том, что он якобы этапирован в исправительную колонию в российской Республике Башкортостан, больше никаких подтверждений этого нет. Об этом она рассказала 28 октября во время заседания организации «Крымская Солидарность», информирует корреспондент Радио Свобода.

«Мне пришло письмо из СИЗО Уфы о том, что Руслана этапировали десять дней назад в колонию №2 Салавата. Никаких печатей или заверяющих подписей на письме нет», – рассказала Зейтуллаева.

Адвокат Эдем Семедляев также отметил, что кроме этого письма подтверждений отправки Зейтуллаева в колонию нет, а связь с осужденным отсутствует.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Верховный суд России 27 июля увеличил до 15 лет срок лишения свободы для Зейтуллаева. В ответ на это севастополец объявил голодовку.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против увеличения Верховным судом России срока лишения свободы.

Тогда Зейтуллаев в открытом обращение призвал Организацию Объединенных Наций продолжить давление на Москву с целью освобождения всех украинских политзаключенных.

Зейтуллаев был осужден по обвинению в создании ячейки запрещенной в России и в аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир».

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».