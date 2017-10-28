В Киеве активисты провели «Конопляный марш свободы»

Вв Киеве вышли на акцию «Конопляный марш свободы» вышло около 200 активистов, передает корреспондент Радіо Свобода.

Сначала они пикетировали здание Кабинета Министров, а после отправились к Министерству здравоохранения по улице Грушевского, скандируя: «Конопля лечит!».

Колонну марширующих сопровождали полицейские.

Организаторы акции выступают за декриминализацию хранения каннабиса без цели сбыта и разрешение использовать марихуану в медицинских и научных целях.

Участники марша выступили за внесение изменений в приказ №188 Минздрава Украины, который определяет пороговое значение для уголовного преследования за хранение каннабиса без цели сбыта до 5 грамм.

Кроме єтого, протестующие требовали урегулирования законного доступа к медицинскому каннабису для украинских пациентов.

Подобные акции проходят в Киеве каждый год. В октябре прошлого года на акции по легализации курения конопли на Михайловской площади правоохранители задержали четырех активистов.