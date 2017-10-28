Осужденного крымчанина Ферата Сайфуллаева поместили в спецкамеру до 4 февраля

Супруга фигуранта севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Ферата Сайфуллаева Эльзара на заседании организации «Крымская Солидарность» 28 октября сообщила, что ее мужа поместили в специальную камеру до 4 февраля.

«Ферат Сайфуллаев находится в некоей «спецкамере». Пробудет там до 4 февраля», – рассказала жена Сайфуллаева.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, Ферат Сайфуллаев находится в ШИЗО (штрафной изолятор ‒ КР). Связь с ним, как и с Русланом Зейтуллаевым, этапированным из Уфы в колонию 2 Салавата Республики Башкортостан, отсутствует.

Юристы и адвокаты, присутствующие на заседании «Крымской Солидарности» рассказали о других судебных процессах над крымскими татарами.

Адвокат Эмиль Курбединов рассказал, что после того, как с пикетами против преследования крымских татар вышли около ста активистов, российские силовики «пытаются находить несуществующих организаторов, вызывая на допрос активистов по одному».

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где с 1 июня слушалось дело крымских мусульман по обвинению их в связях с «Хизб ут-Тахрир», огласил 7 сентября прошлого года приговор, согласно которому севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по делу «Хизб ут-Тахрир», получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».