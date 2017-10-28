В крымских больницах не хватает вакцин против кори – правительство Крыма

В Ленинской центральной районной больнице, Судакской больнице и Ялтинской городской больнице №1 не хватает вакцин против кори, поэтому иммунизация крымчан отстает от необходимых показателей. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Крыма со ссылкой на российского вице-премьера полуострова Аллу Пашкунову

«В целом по Крыму по итогам 9 месяцев 2017 года основные показатели охвата плановой иммунизацией декретированных групп детского и взрослого населения достигают необходимого уровня, за исключением недостаточного уровня охвата иммунизацией детского и взрослого населения полуострова против кори”, – сказано в сообщении ведомства.

По словам Пашкуновой, такая ситуация связана с перебоями и недостаточным объемом поставок вакцин против кори в первом полугодии 2017 года.

В сообщении отмечается, что вице-премьер Крыма дала поручение усилить работу по направлению достижения показателей по иммунизации в аннексированном Крыму.

В декабре прошлого года в Крыму завершилась кампания по вакцинации от гриппа. Сообщалось, что от общей численности населения полуострова против гриппа привито 34,8%, из них детского населения – 40,8%, взрослого – 33,3%.

В Роспотребнадзоре сообщали, что подозревают российских чиновников Крыма в намеренном искажении статистики о количестве привитых граждан.

По результатам проверок общероссийского ведомства, сопротивляемость дифтерии у крымских детей составляет 21%, в то время как в целом по соседней России этот показатель превышает 90%. При этом крымское отделение Роспотребнадзора называет совершенно иные цифры: на полуострове привито 98% детей, почти 100% подростков и 98% взрослых.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».