Небоевые потери среди украинских военных существенно сократились – Минобороны

Небоевые потери среди украинских военных в 2017 году сократились более, чем в 5 раз, сообщает 28 октября пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Количество небоевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил в 2017 году, по сравнению с предыдущими годами, уменьшилось более чем в 5 раз. Основными причинами безвозвратных небоевых потерь являются случаи смерти от болезней, гибель в результате ДТП, нарушения мер безопасности и правил обращения с оружием», –утверждают в оборонном ведомстве.

При этом в сообщении подчеркивается, что по каждому случаю гибели военнослужащих «проводятся тщательные расследования для выяснения причин и обстоятельств смерти, а также принимаются меры по недопущению подобных случаев в дальнейшем».

Главный военный прокурор Анатолий Матиос ранее на этой неделе в эфире телеканала ZIK заявил, что с 2014 года более 10 000 военных погибли и были ранены вне зоны проведения боевых действий.

Матиос отметил, что «две полноценные бригады погибли в результате того, что не выполняли уставы, совершали преступления в отношении друг друга».