Инвестор из Италии намерен развивать в Севастополе туризм и сельское хозяйство

Инвестор из Италии высказал намерение развивать в аннексированном Севастополе туристические услуги и агробизнес. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

В сообщении указывается, что «вопросы сотрудничества» с итальянским бизнесменом Джузеппе Спарта обсуждал директор департамента приоритетных проектов развития Севастополя Николай Брусникин.

«Хотелось бы организовать небольшие производства, выпускать молочную продукцию, сыр, разместить теплицы для выращивания овощей и фруктов. Эта площадка могла бы стать подспорьем для развития агротуризма», – цитирует пресс-служба Джузеппе Спарта.

В сообщении уточняется, что иностранный предприниматель живет в российском городе Казань более 20 лет. Там он владеет рестораном, пиццерией и гостиницей.

По словам директора Департамента приоритетных проектов развития Николая Брусникина, реализация планов потенциального инвестора возможна в рамках трех инвестиционных проектов – Терруара Севастополя, индустриального парка и «Большой севастопольской тропы».

В августе 2014 года российский глава Крыма Сергей Аксенов своим указом создал «Совет по улучшению инвестиционного климата» аннексированного полуострова.

Глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов 20 сентября призывал использовать визиты иностранцев в Крым, чтобы расширить международные связи аннексированного полуострова. По его словам крымские власти намерены «изыскивать возможности для развития народной дипломатии».

Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».