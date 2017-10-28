Конгресс интеллигенции требует от Кремля прекратить преследование оппозиционеров

Российский Конгресс интеллигенции потребовал от властей страны прекратить преследование оппозиции. Открытое письмо от имени правозащитников, журналистов и деятелей культуры в субботу опубликовала «Новая газета».

В обращении, приуроченном к грядущему Дню памяти жертв политических репрессий 30 октября, подчеркивается, что с 2012 года в России усилилось давление на инакомыслящих.

«Вместо старых терминов «враг народа», «шпион», «вредитель» введены в оборот новые, мало чем отличающиеся от прежних – «иностранный агент», «нежелательная организация», «пятая колонна». Воссоздается обстановка поиска врагов, подозрительности и вражды, – говорится в письме.

В качестве примеров травли политических оппонентов авторы обращения приводят убийство оппозиционера Бориса Немцова, покушение на журналистку Юлию Латынину, преследование Алексея Навального и судебные процессы над Кириллом Серебренниковым и историком Юрием Дмитриевым.

«Современная Россия движется по тем же рельсам, которые привели страну к катастрофе 37-38-го годов. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот поезд вовремя», – пишут представители интеллигенции.

Конгресс интеллигенции потребовал от властей способствовать формированию в стране сильной оппозиции, остановить кампанию против инакомыслящих в федеральных средствах массовой информации и прекратить судебные процессы, мотивированные политическими причинами.

Под текстом открытого обращения подписались правозащитница Людмила Алексеева, публицист Андрей Пионтковский, режиссер Гарри Бардин, глава «Левада-центра» Лев Гудков и музыкант Андрей Макаревич.