В столице Сомали в результате взрыва возле отеля погибли 18 человек, десятки ранены

В столице Сомали Могадишо 28 октября в результате взрыва по меньшей мере 18 человек погибли, более 30 ранены, передает Радио Свобода.

Смертник привел в действие спрятанное в машине взрывное устройство рядом с отелем, который находится неподалеку от дворца президента Сомали.

Полиция сообщает, что силы безопасности Сомали преследовали нападавших внутри здания.

Ответственность за теракт взяла на себя радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб» и подтвердила, что его боевики находятся в гостинице.

Этой же группировке приписывается предыдущая атака в Могадишо, произошедшая 14 октября. Тогда в результате взрывов погибли 358 человек.