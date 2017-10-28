В Севастополе обещают запустить автобусы с электронной системой оплаты

В аннексированном Севастополе в следующем году автобусы оборудуют специальными турникетами электронной системы оплаты проезда. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя

«Впереди внедрение в общественный автотранспорт системы электронного билета. Турникеты уже заказаны. Процесс внедрения завершится в середине 2018 года», – заявил российский вице-губернатор города Владимир Базаров.

Кроме того, власти Севастополя хотят изменить действующие маршруты, чтобы разгрузить улицы от пробок.

В конце 2016 года сообщалось, что российские правоохранительные органы в Крыму усилили контроль за работой местных такси. Операция российской госавтоинспекции под условным названием «Такси» сократила количество нелегальных перевозчиков.

Тогда сообщалось, что стоимость пакета разрешительных документов, а также уплата налогов обойдется в сумму около 20-25 тысяч рублей в год.

Проезд в крымских троллейбусах подорожал 1 июля 2017 года, в подконтрольном Кремлю Госкомцен Крыма подорожание объяснили отменой льготного тарифа на электроэнергию для электротранспорта.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».