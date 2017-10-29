В Баку оппозиция провела митинг против коррупции

В столице Азербайджана Баку 28 октября около тысячи сторонников оппозиции провели антикоррупционный митинг, передает Радио Свобода.

Перед собравшимися выступил лидер партии «Народный фронт» Али Каримли. Он осудил коррупцию в высших эшелонах власти и подчеркнул, что это явление мешает жителям страны пользоваться доходами от экспорта нефти.

Издание «Кавказский узел» сообщает, что правозащитник Огтай Гюльалыев выступил против ограничений основных прав и свобод, в том числе против пыток в местах заключения.

«Независимые оппозиционные сайты заблокированы. Из более, чем 160 политзаключенных около 20 – это журналисты и блогеры. Азербайджан – лидер в Европе по числу политзаключенных», – сказал Гюльалыев.

Согласованную с властями акцию организовал Национальный совет демократических сил, объединяющий разные оппозиционные партии и движения страны. По данным полиции, митинг обошелся без инцидентов.