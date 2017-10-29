Россия: в Москве эвакуировали несколько торговых центров из-за сообщений о минировании

В Москве 28 октября эвакуировали более полутора тысяч человек из-за анонимных звонков о минировании. Как сообщает Радіо Свобода, правоохранителям пришлось выводить посетителей и персонал пришлось из четырех торгово-развлекательных центров российской столицы.

Такая волна анонимных телефонных звонков о «минировании» проходит по всей России с некоторыми перерывами уже почти месяц, с 10 сентября. При этом звонки поступают сразу по многим объектам: торговым центрам, вокзалам, гостиницам и тому подобное. Убытки из-за срывов работы учреждений достигают, по оценкам экспертов, сотни миллионов рублей.

5 октября директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что спецслужба установила четырех россиян, которые, находясь за рубежом, организовали звонки о «минировании» с помощью IP-телефонии по объектам в 50 регионах России. Всего в России 83 региона (в самой стране утверждают, что их 85, причисляя «регионам России» также оккупированные Крым и Севастополь).