В Москве задержали сторонника российского оппозиционера Навального

На Манежной площади в центре Москвы 28 октября задержали сторонника Алексея Навального. По информации портала «ОВД-Инфо», который ссылается на сообщение одного из активистов в Твиттере, у задержанного была символика предвыборной кампании оппозиционера.

Других подробностей пока неизвестно.

В этот же день в российском Курске на встречу с Навальным пришли 300 человек. Об этом сообщила городская администрация.

Как пишет Навальный на своем сайте, мероприятие состоялось, несмотря на попытки властей помешать его проведению. Ранее он сообщил, что сотрудникам его штаба не давали начать монтаж сцены, а руководство сразу нескольких городских школ пригрозило отчислением ученикам, которых заметят на митинге.

По словам Навального, в воскресенье состоится его встреча с жителями Тамбова.

Российский оппозиционный политик намерен участвовать в президентских выборах 2018 года, хотя власти заявили, что такого права он не имеет из-за судимости по делу «Кировлеса». Несмотря на это, Навальный продолжает предвыборную кампанию, совершая агитационные поездки по регионам.