МИД Украины: в Киеве провели телемост с крымскими активистами и семьями политузников

В Киеве 28 октября прошло заседание общественной платформы по вопросам освобождения политзаключенных в формате видео-конференции с крымскими активистами и родственниками незаконно удерживаемых российской властью. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В мероприятии приняли участие лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, чиновники из профильных министерств и ведомств, специальные представители Министра иностранных дел по вопросам освобождения политзаключенных Юрий Яценко и Геннадий Афанасьев, представители общественных организаций и правозащитники.

«Сегодня мы все собрались вместе, здесь в Киеве и временно оккупированном Крыму, и мне особенно приятно, что с нами находятся заместители председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, для которых российские пытки уже позади», – сказал министр иностранных дел Павел Климкин.

Как сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства, участники встречи договорились о конкретных шагах для освобождения незаконно удерживаемых Россией граждан Украины и помощи их семьям, доступа украинских граждан в аннексированном Крыму к образованию и всего комплекса государственных услуг, включая упрощение оформления необходимых документов.

Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных в аннексированном Крыму, днем 25 октября передали Турции. В пятницу, 27 октября, они прилетели в Украину.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.