В Крыму 29 октября ожидается сильный ветер до 20-25 метров в секунду, местами дожди. Об этом сообщает пресс-служба российского управления МЧС по Крыму.

«В Крыму облачно с прояснениями. Местами дожди. Ветер юго-западный ночью 10-15 метров в секунду; днем 15-20 метров в секунду, местами 20-25 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем от 6 до 11 градусов тепла», – говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что в связи с усилением ветра работа Керченской переправы может быть приостановлена.

Накануне управление МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение до 30 октября в связи с ухудшением погодных условий.