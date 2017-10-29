Треть россиян выступает за увеличение числа женщин-политиков в стране – опрос

Более 30 процентов россиян считают, что в стране необходимо увеличить число женщин-политиков. Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом, согласно опросу, в 1998 году 45 процентов респондентов выступали за увеличение числа женщин-политиков.

По информации ВЦИОМ, более половины опрошенных россиян считают, что в России необходимо ввести квоты для гарантированного представительства женщин в органах власти.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 17-18 сентября 2017 года. В опросе принияли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью.