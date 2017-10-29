В Крыму отчитались о завершении работ на плато Ай-Петри – СМИ

Подконтрольный Кремлю депутат крымского парламента Евгений Кабанов сообщил, что на плато Ай-Петри завершили работы по благоустройству. Об этом сообщает издание «Крыминформ».

«Работы по реконструкции и приведению территории в порядок выполнены в срок и завершены в полном объеме. Территория плато, где ранее размещались незаконные постройки, реконструирована, приведена в порядок и передается Ялтинскому муниципалитету», – сказал он.

На сайте правительства Крыма и парламента полуострова нет информации о завершении работ на плато Ай-Петри.

Российские власти Крыма два года собирались зачистить плато Ай-Петри от торговых точек. Весной 2017 года назначенный Москвой глава полуострова Сергей Аксенов заявлял, что плато включат в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Позже крымские чиновники выступили с обещаниями построить на Ай-Петри каменный лабиринт, парк, вертолетную площадку и экостоянку. Также там планируют обустроить подвесные мосты и провести модернизацию канатной станции.