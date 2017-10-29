В России пригрозили ветировать резолюцию о миротворцах ООН на Донбассе

В России пригрозили прибегнуть к праву вето в Совете безопасности ООН, если на голосование вынесут резолюцию о миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса такого образца, который будет удовлетворять Украину и США, утверждая, что это будет попыткой сорвать минские договоренности.

Как заявил 28 октября председатель комитета по иностранным делам Совета Федерации, верхней палаты российского парламента, Константин Косачев, комментируя сообщение о высказанной в Киеве позиции специального представителя Государственного департамента США по делам Украины Курта Волкера, она, «противоречит минским договоренностям».

«Если содержание высказываний Волкера передано правильно, то очевидно, что это попытка или отменить минские договоренности, или заставить Россию наложить на такую резолюцию Совета безопасности ООН вето», – сказал Косачев российскому агентству «РИА Новости».

Таким образом Константин Косачев прокомментировал обнародованное ранее 28 октября сообщение народного депутата Украины Мустафы Найема (фракция «Блок Петра Порошенко») о встрече народных депутатов Украины с Куртом Волкером, который прибыл в Киев.

«Волкер ожидает, что к концу года будет готова резолюция Совета безопасности ООН по миротворческой миссии в Украине, и, возможно, даже принята. Что важно, критическим в этой резолюции будет вопрос контроля над российско-украинской границей. Причем именно активного контроля военизированной миссией, подчеркнул Волкер, а не пассивного мониторинга. На вопрос, возможно ли участие россиян в этой миссии, он прямо ответил: «Не могу этого представить», – написал Найем в Фейсбуке.

Курт Уолкер прибыл в Украину с незапланированным визитом. В пятницу он встретился с украинской делегацией во главе со спикером парламента Андреем Парубием. Впоследствии состоялись закрытые переговоры с президентом Петром Порошенко. Накануне Уолкер встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.