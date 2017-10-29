Украина перешла на «зимнее время»

Украина, вместе с Европейским союзом и большинством стран Европы, вернулась в ночь на 29 октября с летнего времени поясное, которое неформально называют «зимним».

В 4 часа по киевскому «летнему времени» стрелки часов перевели на один час назад.

В аннексированном Россией Крыму и на оккупированной части Донбасса введено использование московского времени, которое не имеет сезонного перехода.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины», которая синхронизировала этот переход с ЕС, переход на летнее время, сдвинутое на один час вперед, осуществляется в последнее воскресенье марта, а возвращение на поясное «зимнее» время – в последнее воскресенье октября.

В Украине летнее время впервые формально появилось с1916 года – в части, которая принадлежала тогда Австро-Венгрии; с 1917 года перевод часов внедрило Временное правительство Российской республики, к которой тогда принадлежала другая, большая часть Украины.

После ряда советских экспериментов со временем летнее время стали снова регулярно применять в Украине с 1981 года.

В начале 1990-х годов Украина экспериментировала с отказом от сезонного перехода на летнее время, но потом возобновила его в 1992 году «с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы», и «в соответствии с рекомендациями Европейской экономической комиссии ООН».

В 2011 году Верховная Рада Украины пыталась отменить сезонный перевод часов, чтобы повторить похожий шаг России, но под давлением общественности это постановление было отменено, прежде чем его успели применить.

Впервые переход на летнее время осуществили в нескольких европейских странах, в частности Германии и Австро-Венгрии, в 1916 году после неудачной попытки Великобритании ввести летнее время 1908 года – тогда британский парламент не поддержал такого шага. Идея заключается в лучшем использовании светлого времени суток, а затем в экономии – во времена Первой мировой войны говорилось о сбережениях угля, в более поздние времена – об электроэнергии. В то же время такой экономии практически нет в местностях, расположенных ближе к экватору, и в приполярных регионах – там сезонное время не имеет экономического смысла.

Практика ежегодного сезонного перехода времени применяется сейчас в более чем 70 странах мира, на всей их площади или частично. В частности, в странах, которые хотя бы частично лежат в Европе, такого перехода не соблюдаются только Исландия, Турция, Россия и Беларусь. При этом около 170 стран и территорий не пользуются сезонным временем.