В Крым не пропустили более 200 кг продуктов – Россельхознадзор

За минувшую неделю инспекторы подконтрольного Кремлю Россельхознадзора Крыма не пропустили на аннексированный полуостров 220 кг продуктов, а также восемь горшечных растений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ручной клади и багаже пассажиров было обнаружено: 69 кг овощей, 17 кг картофеля, 84 кг фруктов, 28 кг орехов и сухофруктов, 9 кг фасоли, 2 кг семенного материала, 3 кг и 83 единицы посадочного материала, 8 горшечных растений, а также 8 кг прочей продукции растительного происхождения», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продукцию возвратили на территорию материковой Украины.

По информации Россельхознадзора, с начала 2017 года на территорию Украины было возвращено 13 тонн 433 кг, 18384 штук, 508 пакетов и 5,8 кубометра «подкарантинной продукции», выявленной в ручной клади и багаже пассажиров.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.