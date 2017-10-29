Священники призывают жителей Крыма не отмечать Хэллоуин

Представители Симферопольской и Крымской епархии призывают жителей полуострова не участвовать в праздновании Хэллоуина, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Соответствующий комментарий руководителя епархиального отдела по делам семьи, протоиерея Владимира Кашлюка опубликован пресс-службой епархии.

Священник назвал Хэллоуин «псевдопраздником, не имеющего никакого отношения к христианским святым Западной Церкви».

По его словам, празднование подобных демоническо-завуалированных мероприятий – это свидетельство о нравственном кризисе культуры, где исчезает различие между добром и злом, что в свою очередь несет чрезвычайную опасность для детей.

Епархия настаивает на недопустимости празднования Хэллоуина, «тем более его планового провождения в учебных и воспитательных учреждениях Крыма».

Название «Хэллоуин» происходит от англ. Halloween, All Hallows' Eve или All Saints' Eve. Это праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается 31 октября, в канун Дня всех святых.