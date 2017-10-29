За сутки на Донбассе погиб один украинский военный, обстреляны жилые дома Авдеевки – штаб АТО

В пресс-центре штаба украинской антитеррористической операции против совместных российско-сепаратистских сил на оккупированной части Донбасса сообщили о гибели одного украинского военного и ранения еще двух в результате боевых действий 28 октября.

«Украинские бойцы симметрично и решительно отвечали противнику», – отмечается в сообщении штаба АТО.

По информации украинских военных, в течение субботы незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. «В ответ военнослужащие Вооруженных сил Украины 13 раз применили пехотное вооружение на поражение врага», – сообщили военные.

Также вечером 28 октября «под гранатометным огнем врага оказались и гражданские дома мирных жителей окрестностей Авдеевки», говорится в сообщении.

Также украинские военные сообщили, что этот обстрел нанес незначительных разрушений на двух дворах в старой части Авдеевки (частично разрушены крыша летней кухни и ворота), никто из мирных жителей не пострадал.

В незаконной вооруженной сепаратистской группировке «ДНР», которая при поддержке России захватила и удерживает часть Донецкой области и признана в Украине террористическим, заявили о 33 «фактах нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков», данных о своих потерях не указали. В аналогичной группировке «ЛНР» на Луганщине еще не делали своих заявлений о ходе событий на фронте за субботу.

Дежурный режим прекращения огня должен был начать действовать с 25 августа, накануне начала учебного года, и стать постоянным. О первых его нарушениях стороны заявили уже через несколько минут после наступления времени перемирия.

О перемирии в зоне конфликта на Донбассе договаривались уже много раз, до сих пор ни разу режим прекращения огня не удерживался. При этом стороны каждый раз отрицают свою вину в нарушениях и обвиняют противоположную сторону в провокациях.