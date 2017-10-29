В Феодосии не работает интернет и кабельное ТВ – СМИ

В Феодосии около 13:00 в воскресенье, 29 октября, пропала интернет-связь. Как сообщает местное издание «Кафа», в городе также не работает кабельное телевидение.

«Причины этого неизвестны, так как операторы связи города в настоящее время недоступны для звонков из-за заблокированных линий», – говорится в сообщении СМИ.

Российские власти Феодосии пока не комментировали произошедшее.

Подробностей от интернет-провайдеров и кабельных компаний города пока нет.

В марте 2017 года в Феодосии также отсутствовало интернет соединение. По информации провайдеров, причиной этому стала гроза.



