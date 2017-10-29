Россияне стали больше доверять Путину и Шойгу – опрос

Больше всего россияне доверяют президенту страны Владимиру Путину (60 процентов опрошенных) и министру обороны России Сергею Шойгу (30 процентов опрошенных). Соответствующие данные опубликованы на сайте российского «Левада-центр».

Согласно информации, уровень доверия к Путину за год вырос на 8 процентов, а к Шойгу – на 6 процентов.

При этом, по данным «Левада-центра», меньше всего россияне доверяют Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу и главе Совета Федерации Валентине Матвиенко.

В середине октября организация «Левада-центра» опубликовала результаты опроса, согласно которому, у россиян в 2017 году выросло доверие к армии и спецслужбам.