Испания: руководство Каталонии не признает действия Мадрида

Руководство автономного региона Каталония на севере Испании не признает действия центрального правительства страны, которое накануне отстранило от должностей правящую верхушку автономии.

Как заявил в местной газете 29 октября отстраненный от должности вице-президент Каталонии Ориоль Жункерас, «президентом страны является и остается Карлес Пучдемон».

«Мы не можем признать государственного переворота, устроенного против Каталонии, а также антидемократических решений, которые принимает Народная партия, осуществляя дистанционное управление из Мадрида», – говорится в издании El Punt Avui.

При этом Жункерас назвал Пучдемона, которого правительство в Мадриде тоже отстранило от должности, президентом региональной власти Каталонии, «президентом страны», намекая на государственный, по его мнению, статус региона после одностороннего провозглашения его независимости от остальной Испании, и сам подписался под статьей «вице-президент власти Каталонии».

Между тем в столице региона начали сходиться участники на демонстрацию за единство Испании. Ожидается, что в ней примут участие сотни тысяч людей, как это происходило во время предыдущих демонстраций обеих сторон - и противников, и сторонников независимости Каталонии. Организаторы демонстрации говорят, что их цель - защитить единство страны и оказать сопротивление «беспрецедентному в истории демократии нападению», как они расценивают одностороннее провозглашение независимости региона.

Сторонники независимости пока никаких акций не планируют.

Парламент Каталонии 27 октября объявил о независимости. В ответ на это Мадрид ввел в регионе прямое управление и отстранил от должности главу Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Снят с должности глава полиции Каталонии. Как сообщает Reuters, в рядах полиции Каталонии, которая формально не зависит от испанских сил правопорядка, царят разногласия между сторонниками и противниками независимости.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой также заявил о роспуске правительства Каталонии и каталонского парламента. Досрочные выборы в регионе назначены на 21 декабря.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90% принявших участие в голосовании. Явка, по данным каталонской власти, составляла 43%. Мадрид назвал голосование незаконным. Такого же мнения придерживаются в Еврокомиссии.

После референдума в регионе прошли многотысячные митинги как сторонников, так и противников независимости.