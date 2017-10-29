Более сотни жителей Белогорского района отправились служить в российские спецвойска

В осенний призыв 110 призывников из Белогорского района аннексированного Крыма направлены для прохождения службы в российские спецвойска ВДВ, МВД и Росгвардию. Об этом рассказал районный военком Юрий Камышенко в газете «Сельская новь» от 28 октября.

Как сообщается в СМИ, военкомат совместно с центром занятости также проводит набор на контрактную службу в российскую армию.

«Официальные власти сообщают о призыве 2000 крымских призывников в этот осенний призыв в российскую армию. Возможно, что эта цифра гораздо больше, если только с Белогорского района, не самого многонаселенного из 25-ти пяти регионов Крыма, призвано 110 человек», – сказал в комментарии Крым.Реалии координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) призвали мировое сообщество усилить давление на Россию из-за проведения ею призыва на военную службу в Крыму и Севастополе.

Министерство иностранных дел Украины 3 октября опубликовало заявление, в котором потребовало от России отменить призыв на военную службу в анексированном Крыму.

После аннексии Крыма российские власти четвертый год подряд набирают крымчан в ряды своей армии. Массированной пропагандой службы в Вооруженных силах России сопровождаются многие массовые мероприятия на полуострове.

Украинские правозащитники настаивают, что действия России по призыву в армию крымчан нарушают статью 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Четвертой Женевской Конвенции), а перемещение призванных граждан Украины с оккупированной территории на территорию Российской Федерации нарушает статью 49 этой Конвенции.