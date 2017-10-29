В столице Сомали завершилась осада гостиницы, более 25 человек погибли

В столице Сомали Могадишо завершилось 10-часовое противостояние вокруг захваченного боевиками отеля, в результате которого погибли не менее 25 человек. Последний из пяти злоумышленников подорвал себя под утро 29 октября.

По словам полиции, всего взорвали себя двое нападавщих, троих взяли живыми. Ответственность за нападение на отель, популярный среди чиновников власти, взяла на себя экстремистская группировка «Аш-Шабаб», которая связана с исламистской сетью «Аль-Каида».

Нападение на отель произошло под вечер 28 октября: сначала у ворот подорвали грузовик, тогда и погибли по крайней мере 25 человек и еще более 30 были ранены. После этого звучали еще взрывы, другие нападавщие ворвались в отель и устроили перестрелку с силовиками. По словам полиции, в ходе противостояния с отеля спасли 30 человек.

Нападение было совершено через две недели после того, как более 350 человек погибли в Могадишо в результате подрыва грузовика со взрывчаткой на многолюдной улице.