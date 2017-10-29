В Симферополе 30 октября ожидается сильный дождь и ветер

В Симферополе 30 октября ожидается сильный дождь и усиление юго-западного ветра до 20-25 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба российского управления МЧС по Крыму.

В ведомстве призывают соблюдать правила безопасности при дожде и сильном ветре. Спасатели напоминают, что жителям необходимо держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач; также не следует находиться вблизи крупных деревьев и парковать рядом с ними автотранспорт.

В пресс-службе предупредили, что в связи с усилением ветра работа Керченской переправы может быть приостановлена.

Накануне управление МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение на полуострове до 30 октября в связи с ухудшением погодных условий.