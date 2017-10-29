В горах Крыма спасли четверых человек

В Крыму в районе горы Демерджи спасатели оказали помощь четверым подросткам, которые сбились с тропы. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Крыму.

К месту происшествия немедленно направилась дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас». В течение часа при помощи альпинистского снаряжения все подростки были эвакуирован в безопасное место. В медицинской помощи не нуждались, говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что провели с туристами разъяснительную беседу по правилам безопасного поведения в горах и правильной подготовке к подобным путешествиям.

Накануне сообщалось, что крымские спасатели с начала года в горно-лесной зоне спасли 274 человека, в том числе 15 детей.