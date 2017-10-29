Симферопольских пятиклассников вербуют в «кадетское братство» МЧС России (+ фото)

Ученики пятого класса Симферопольской академической гимназии вступили в ряды кадетов МЧС России. Соответствующие погоны «кадетского братства» вручили 26 юным крымчанам. Посвящение прошло в здании крымского главка МЧС.

«Произнося клятву кадетов, мальчишки и девчонки были не по возрасту серьезны и предельно собраны. Их горделивая осанка, четкий строевой шаг и новенькая кадетская форма – все это говорило о том, что ребята готовы с гордостью носить это почетное звание «кадет МЧС России», – говорится в отчете пресс-службы ведомства о мероприятии.

Глава ведомства в Крыму Сергей Шахов считает, что открытие еще одного кадетского класса – «это историческое событие, которое свидетельствует о высоком престиже службы спасения и заинтересованности подрастающего поколения в этой благородной профессии».

В кадетских классах учащиеся проходят противопожарную, медицинскую, психологическую подготовки, изучают обеспечение безопасности труда, основы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

На базе школы-лицея №3 в Симферополе 1 сентября открыли кадетский класс Следственного комитета России. Большое значение офицеры будут уделять патриотическому воспитанию кадетов, изучению норм российского законодательства и уголовного права.

В прошлом учебном году в средней школе № 37 Симферополя организовали два кадетских пятых класса.

Украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России.