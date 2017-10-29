Советских воинов перезахоронили за Ханским дворцом в Бахчисарае (+ фото)

На территории воинского мемориала за Ханским дворцом в Бахчисарае прошла церемония перезахоронения советских воинов. Среди них семь безымянных бойцов и старший лейтенант 1224-го гаубичного артиллерийского полка резерва главного командования армии Бекир Умеров, погибший в бою в Тверской области. Об этом сообщается на сайте замглавы комитета Государственной думы России по делам национальностей Руслана Бальбека.

Как сообщается, останки старшего лейтенанта Умерова обнаружены в ходе экспедиции поискового отряда «Курган» в августе 2017 года. Имя бойца было установлено по записке, оставленной в бутылке его однополчанами.

«Герой-артиллерист, наш комиссар, лейтенант Умеров погиб в бою», – сказано в послании.

Перезахоронение состоялось с воинскими почестями и с соблюдением религиозных традиций.

Ежегодно в Севастополе проходит «Вахта памяти», в это время поисковые отряды докладывают о своей работе, перезахороняют останки воинов.