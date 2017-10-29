С Олегом давно не было связи – сестра Сенцова

Украинский политзаключенный, режиссер, крымчанин Олег Сенцов долгое время не выходит на связь с родственниками, последний телефонный разговор с ним состоялся еще до начала этапирования, об этом сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала 27 октября во время презентации книги «Олег Сенцов».

«Сейчас он находится в Ямало-Ненецком автономном округе в колонии строго режима. Так называемый «Белый медведь». Там все гораздо жестче, чем в Якутске. И связи на данный момент с ним нет совсем. На следующей неделе к нему полетит туда адвокат», – сказала Наталья Каплан.

Как стало известно 13 октября, Олега Сенцова доставили в город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.