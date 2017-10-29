Россия: активиста заподозрили в пикете за работы с портретом Путина и подписью «надоел»

В Чебоксарах (Россия) на активиста «Открытой России» Юрия Сидорова поступила анонимная жалоба, мужчину заподозрили в несанкционированном пикете, он второй день выходит на принудительные обязательные работы с портретом Путина и подписью «надоел». Об этом сообщает проект Радио Свобода «Idel.Реалии».

«Как и обычно, сегодня я пришел на обязательные работы с плакатом президента страны Путина, чтобы народ видел из-за кого здесь мету улицы. Поставил «друга» в сквере и начал подметать листву. Буквально через 15 минут ко мне приехали сотрудники ППС», – рассказал Сидоров.

В сквер приехала оперативная группа, сотрудники полиции взяли объяснения о том, что здесь не ведется незаконная агитация, листовки не раздают, и уехали, сообщают журналисты проекта.

По словам Сидорова, ему осталось отработать еще 5 часов, и оставшиеся дни он также будет ходить с плакатом президента.

Юрий Сидоров приговорен к 32 часам обязательных работ за участие в антикоррупционном митинге 26 марта. По мнению самого активиста, его осудили за то, что он назвал Путина вором, а главу правительства Дмитрия Медведева – жуликом. Портрет Путина с надписью «Надоел» активист носит с собой на обязательные работы в знак протеста.

Всего на антикоррупционной акции 26 марта в десятках городов России были задержаны до полутора тысяч человек. Некоторые задержанные уже обратились с жалобами в Европейский суд по правам человека.