Индия открыла новый торговый путь в Афганистан через Иран

Индия запустила новый торговый путь в Афганистан, который не имеет выхода к морю, через иранский морской порт в Чехбехари, в обход своего давнего соперника – Пакистана.

29 октября Индия отправила 1,1 миллиона тонн пшеницы в Афганистан с западного морского порта Кандла. Груз доставят грузовиками в Афганистан с иранского порта.

«Это отправная точка нашего путешествия с целью реализовать все возможности для объединения – от культуры до торговли, от традиций до технологий, от инвестиций до ІТ, от услуг стратегии и от людей до политики», – сказала министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж.

Индия, Афганистан и Иран решили в 2016 году установить торговый маршрут, который позволил бы индийским товарам добраться до Средней Азии.

Индия выделила около 500 млн долларов в развитие самого порта Чехбехар, а также на автодороги и железнодорожные пути.

В прошлом году Нью-Дели и Кабул запустили воздушный грузовой коридор с целью обеспечить более широкий доступ для афганских товаров на индийский рынок.

Пакистан запретил Индии перевозить товары через свою территорию в Афганистан.