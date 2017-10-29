«Союз советских офицеров» обжалует запрет организации в Высшем административном суде Украины 

Общественная организация «Союз советских офицеров» из Днепра, деятельность которой была запрещена решением суда, подала кассационную жалобу в Высший административный суд Украины (ВАСУ), чтобы обжаловать решение. Информацию об этом Радіо Свобода подтвердили в общественной организации.

В объединении считают, что суды первой и апелляционной инстанций рассмотрели дело «формально» и вынесли необоснованные решения.

По тексту кассационной жалобы, организация просит ВАСУ отменить решение Днепропетровского окружного административного суда от 15 июня и Днепропетровского апелляционного административного суда от 3 октября 2017 о запрете организации.

В то же время в организации предположили, что кассационную жалобу, поданную в Высший админсуд будет рассматривать уже не ВАСУ, который подлежит роспуску, а Верховный суд Украины.

В июне 2017 года в Днепре окружной административный суд принял решение о запрете общественной организации «Союз советских офицеров». Суд вынес решение, исследовав материалы и выслушав свидетелей.

По словам свидетелей по делу, в марта 2014 года это общественное объединение «совершало действия, направленные на ликвидацию независимости Украины, призвало соседнее государство к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины». Свидетели также сообщили, что в 2014 году на митингах члены организации заявляли, что ожидают «русскую освободительную армию».

Руководитель организации Виктор Марченко заявил, что не согласен с такими обвинениями.

Позже, в октябре 2017 года, Апелляционный суд Днепропетровской области отклонил апелляцию «Союза советских офицеров» на решение суда первой инстанции, по которому эта общественная организация была запрещена.

1 и 9 мая в Днепре в этом году состоялись митинги, инициированные организацией «Союз советских офицеров», с красными флагами и «георгиевскими» ленточками. 22 июня члены запрещенной судом организации приняли участие в «антифашистском» марше, а 28 октября – в возложении цветов к памятнику генералу Пушкину, на котором произошел инцидент с матом.