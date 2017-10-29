Минфин России не ожидает изменения курса рубля до конца года

Министерство финансов соседней России не прогнозирует существенного изменения курса рубля до конца текущего года. Об этом рассказал 29 октября российский министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы не планируем сильного изменения курса рубля, который сложился вот за последние месяцы в текущем году. Ожидаем, что такие же параметры будут и в конце года...Мы не видим здесь каких-то оснований говорить о том, что инфляция будет увеличиваться в декабре, или рубль начнет отклоняться от тех значений, которые сложились сегодня», – сказал он.

По словам российского министра, колебания на рынке традиционно происходят из-за того, что основная часть средств бюджета тратится в декабре.

После российской аннексии Крыма на полуострове в обращение, как основная валюта был введен российский рубль.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».