В Македонии состоялся второй тур местных выборов

В Македонии в воскресенье, 29 октября, состоялся второй тур местных выборов, голосование проходило в 35 крупных городах, городках и районах 81 муниципалитета, а также в столице Скопье. Остальные граждане имели возможность выбрать мэров в первом туре 15 октября, когда кандидаты преодолели 50-процентный порог.

По данным избирательной комиссии, явка избирателей за два часа до закрытия участков составила почти 44 процента, ниже, чем в первом туре – 49 процентов.

Неправительственные организации, наблюдавшие за выборы, сообщили о незначительном количестве нарушений.

Партия «Социал-демократический союз Македонии» (SDSM) премьер-министра Зорана Заева выиграла в первом туре в 37 муниципалитетах, тогда как «Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство» (ВМРО-DPMNE) выиграла только в трех сельских районах недалеко от столицы Скопье.

По данным Balkan Insight, 29 октября в 20 муниципалитетах состоялась прямая конфронтацию между кандидатами в мэры от SDSM и VMRO-DPMNE. В 14 из них SDSM обеспечил лидерство в первом раунде, в то время как VMRO-DPMNE имел небольшое лидерство в шести.