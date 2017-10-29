Путина на выборах в данный момент готовы поддержать более половины россиян – опрос

Если бы выборы президента соседней России состоялись в ближайшее воскресенье, то 53 процента опрошенных в целом по выборке (или 66 процентов от тех, кто был готов голосовать на момент опроса) отдали бы свой голос за Владимира Путина. Такие результаты опроса приводит российский «Левада-центр».

«Интерес к предстоящим президентским выборам в 2018 году идентичен интересу к выборам 2012 года, но ниже интереса, фиксируемому к выборам 2008 года. Вместе с тем увеличилась доля россиян, считающих, что грядущие выборы изменят жизнь к лучшему (в настоящее время позитивные ожидания преобладают над негативными)», – информируют в центре.

При этом, согласно исследованиям середины октября, в 2017 году уровень доверия россиян к президенту России Владимиру Путину упал на 5 процентов по сравнению с 2015 годом. Согласно соцопросу, 75 процентов россиян ответили, что Путин «вполне заслуживает доверия», хотя в 2015 году так сказали 80 процентов опрошенных. «Совсем не заслуживающим доверия» президента назвали 4 процента россиян.

Опрос проведен 20 – 24 октября 2017 года среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах России.