Мусульмане села Вишенное готовят местную мечеть к зиме – ДУМКС

Жители села Вишенное Белогорского района вышли на субботник, чтобы подготовить местную мечеть к зиме. Мужчины расчистили двор от строительного мусора, травы, выложили часть крыши черепицей, сообщает Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС).

«Близится зима, и имамом было приняло решение подготовить двор джами. Собралось много людей, причем не только из села Вишенное, а со всего района... До зимы хотелось бы успеть накрыть всю крышу. Слава Аллаху, погода пока позволяет работать. Очень радует, что крымские татары так дружно объединяются для благого дела во имя Аллаха», – рассказал волонтер ДУМКС Сейран Керимов.

Участников субботника угостили пловом.

Духовное управление мусульман Крыма после аннексии полуострова Россией в 2014 году перестало координировать свои действия с Меджлисом крымскотатарского народа и перерегистрировалось согласно российскому законодательству, как Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя (ДУМКС).

19 ноября 2016 года представители 14 религиозных крымскотатарских общин на съезде в Киеве создали муфтият.