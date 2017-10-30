В Крыму пресекают ЛГБТ-активистов – Радио Крым.Реалии

Почему на полуострове запретили проведение российских ЛГБТ-акций? Какие российские оборонные компании могут попасть в новый санкционный список Соединенных Штатов Америки? Реален ли выход России из юрисдикции Международного суда ООН в случае невыполнения предписаний суда по Крыму?

С 7:30 до 09:00 (с 8.30 до 10.00 в Крыму) в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Павел Казарин ищет ответы на эти вопросы с основателем сообщества GayRussia в России Николаем Алексеевым; научным сотрудником Центра независимых социологических исследований в России Александром Кондаковым; координатором правозащитной организации Freedom House в Украине Зоряном Кисем; украинским экономистом, исполнительным директором фонда Блейзера Олегом Устенко; российским экономистом Дмитрием Некрасовым; постоянным представителем президента Украины в Крыму Борисом Бабиным; членом Крымской правозащитной группы Александром Седовым; юристом-международником, бывшим судьей Международного уголовного суда Владимиром Василенко.

С 4 сентября началось вещание Радио Крым.Реалии в FM-диапазоне на частоте 105,9 МГц. Теперь вещание на украинском и русском языках ведется в течение 24 часов в сутки.

В то же время, Радио Крым.Реалии совместно с Национальной общественной радиокомпанией Украины продолжает вещание на Крым на средних волнах АМ на частоте 549 кГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.