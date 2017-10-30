Парламент Иракского Курдистана принял отставку лидера региона

Парламент автономного курдского региона Ирака, основанный в Эрбиле, принял 29 октября отставку лидера региона, который заявил, что уходит с поста в связи с напряженностью из-за недавнего референдума о независимости, сообщает Радіо Свобода.

В письме к законодателям 71-летний Масуд Барзани сказал, что больше не будет выполнять свои функции после 1 ноября.

«Я прошу парламент встретиться, чтобы заполнить властную вакансию», – обратился Барзани.

Парламент региона собрался, чтобы обсудить письмо Барзани, после чего депутаты большинством голосов удовлетворили его просьбу, сообщило курдское телевидение.

Решение об отставке Масуд Барзани принял после того, как референдум о независимости от 25 сентября вызвал региональный кризис.

Люди, живущие в районах, контролируемых курдами в северном Ираке, преимущественно поддержали отделения во время референдума, при это правительство Багдада назвало его незаконным.

Вскоре после этого голосования иракская армия при поддержке лояльных Багдаду шиитских формирований стала вытеснять курдские отряды из богатого нефтью Киркука. Это нанесло серьезный удар по авторитету Барзани, который был главой региона с 2005 года. 22 октября ведущая курдская оппозиционная партия призвала Барзани уйти в отставку, с чем он согласился 28 октября.

Президентские и парламентские выборы, назначенные на 1 ноября, в автономном курдском регионе отложили.