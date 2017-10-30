Керченская переправа временно приостановила работу

Керченская паромная переправа утром 30 октября приостановила свою работу в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, плохая видимость). Об этом сообщает пресс-служба российского управления МЧС по Крыму.

В ведомстве призывают пассажиров воздержаться от поездок на переправу до улучшения погоды.

Накануне оператор переправы предупреждал, что в Керченском проливе может приостановится движение паромов на 6-12 часов.

В субботу управление МЧС по Крыму объявило штормовое предупреждение на полуострове до 30 октября в связи с ухудшением погодных условий.

Паромная переправа через Керченский пролив – основная транспортная артерия, соединяющая аннексированный Крым с Краснодарским краем соседней России.

Согласно украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению порядка пересечения государственной границы.