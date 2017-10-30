Режиссер Ахтем Сеитаблаев в финале танцевального шоу выступил под песню Джамалы

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев и его партнерша Алена Шоптенко в финале шоу «Танцы со звездами» 29 октября исполнили крымскотатарский танец под песню певицы Джамалы «1944».

Видео выступление опубликовано на Youtube телеканала «1+1».

По словам ведущего программы Юрия Горбунова, режиссер посвятил это выступление своему народу.

Ахтем Сеитаблаев – украинский и крымскотатарский киноактер, режиссер театра и кино, сценарист, заслуженный артист Автономной Республики Крым. Он является режиссером фильма о депортации крымских татар в 1944 году «Хайтарма» и фильма «Чужая молитва» – о крымской татарке Саиде Арифовой, которая во времена Второй мировой войны спасла от смерти 88 еврейских детей.

Фильм «Киборги», режиссером которого также выступил Ахтем Сеитаблаев, расскажет о боях за Донецкий аэропорт во время военной операции Украины на Востоке страны.