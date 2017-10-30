В Севастополе приостановлено движение катеров и паромов из-за непогоды

В понедельник 30 октября в Севастополе приостановленно движение городских паромов и катеров по маршрутам «Центр – Северная» и «Артбухта – Радиогорка». Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил представитель дежурной службы Севастопольского морского порта.

Он добавил, что более подробная информация размещена на сайте предприятия. При этом на сайте Севморпорта коротко сообщается, что «(катерный) рейд закрыт по штормовому предупреждению».

Ранее в российском управлении МЧС по Крыму проинформировали, что Керченская паромная переправа утром 30 октября приостановила свою работу в связи с ухудшением погодных условий.

Накануне в ведомстве отчитались о введении штормового предупреждения на полуострове до 30 октября в связи непогодой.