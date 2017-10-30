В Европе бушует ураган «Герварт»: по меньшей мере 6 человек погибли

Из-за сильного ветра, вызванного ураганом «Герварт», который обрушился на Северную и Центральную Европу, погибли по меньшей мере 6 человек.

Как сообщает Радіо Свобода, 29 октября четыре человека погибли из-за падения деревьев в Польше и Чехии. Тысячи людей остались без электричества.

В Германии 63-летний мужчина погиб на территории кемпинга, который затопило, еще одна женщина умерла, когда ее моторная лодка перевернулась в Балтийском море.

Сообщается, что в некоторых районах скорость ветра достигали 180 километров в час. Железнодорожное движение на большей части севера Германии остановили после падения деревьев на пути.