Аксенов: Хэллоуин противоречит традиционным ценностям Крыма

Назнченный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов считает, что Хэллоуин – это «антипраздник, противоречащий традиционный ценностям народов Крыма». Об этом российский глава правительства полуострова написал на своей странице в Facebook 30 октября.

«Этот антипраздник противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России, отравляет духовную, культурную и нравственную атмосферу нашего полуострова. Устраивать подобные шабаши в учебных заведениях недопустимо, в том числе и под видом «частной инициативы», – написал Аксенов.

Он добавил, что запрета на праздник нет, но есть «моральная ответственность».

В 2016 году Аксенов также высказывался против празднования Хэллоуина в Крыму, назвав его «шабашем и чужеземным культом».

Также год назад экс-прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская также призывала жителей полуострова отказаться от Хэллоуина. По мнению Поклонской, концепция западного праздника идет вразрез с православными ценностями.