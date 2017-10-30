Керченская переправа возобновила работу – МЧС Крыма

Керченская паромная переправа возобновила свою работу после временной приостановки из-за непогоды. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба российского управления МЧС по Крыму.

По информации компании-оператора переправы ООО «Морская дирекция», движение паромов осуществляется по фактическим погодным условиям.

При этом, по словам перевозчика, в ночь с 30 на 31 октября прогнозируется усиление ветра.

«Существует большая вероятность остановки судов», – говорится в сообщении.

Ранее в российском управлении МЧС по Крыму проинформировали, что Керченская паромная переправа утром 30 октября приостановила свою работу в связи с ухудшением погодных условий.

Накануне в ведомстве отчитались о введении штормового предупреждения на полуострове до 30 октября из-за непогоды.