В Саудовской Аравии намерены разрешить женщинам посещать стадионы

Власти Саудовской Аравии с 2018 года намерены разрешить женщинам посещать стадионы, сообщает Радіо Свобода.

Такой шаг по снятию ограничений в отношении женщин в ультраконсервативной стране Персидского залива стал следующим после того, как в сентябре женщинам в Саудовской Аравии разрешили управлять автомобилем.

В соответствии с планом принца Мухаммада бин Салмана, к 2030 году в стране планируют смягчить ряд законов, а также начать развивать экономику за пределами традиционных для страны представлений.

Сообщается, что власти готовят подготовку не менее трех стадионов – в Эр-Рияде, Джидде и Эд-Даммаме – для «размещения семей» с начала 2018 года.

СМИ также пишут, что саудовцы могут в ближайшем будущем ликвидировать публичный запрет на кинотеатры.

Согласно традиционным канонам, муж в Саудовской Аравии должен разрешить женщине учиться, путешествовать и участвовать в других мероприятиях.