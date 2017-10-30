Оппозиция в Македонии не согласилась с результатами местных выборов

Лидер оппозиции в Македонии Никола Груевський заявил, что не согласится с результатами второго тура местных выборов 29 октября после того, как правящие социал-демократы (SDSM) объявили о своих успехах во время голосования.

SDSM заявила о победе в 10-ти из 19 муниципалитетов, где были определены лидеры в ходе первого тура, тогда как глава оппозиционной партии VMRO-DPMNE Груевський опроверг это и призвал к отставке главы ЦИК и расследования возможной фальсификации выборов.

«Из-за насилия на выборах, изнасилования демократии, угрозы, давление, массовые взятки, VMRO-DPMNE не признает эти выборы и никогда не будет считать их честными и демократическими», – сказал экс-премьер Македонии Никола Груевський.

Нынешний премьер, социал-демократ Зоран Заев отверг обвинения Груевського.

Если подтвердится победа SDSM, это нанесет серьезный удар консервативной партии VMRO-DPMNE, которая преимущественно руководила страной более десяти лет.

По предварительным данным, VMRO-DPMNE выиграла только в трех сельских районах недалеко от столицы Скопье в первом туре.

В Македонии в воскресенье состоялся второй тур местных выборов, голосование проходило в 35 крупных городах, городках и районах 81 муниципалитета, а также в столице Скопье. По данным избирательной комиссии, явка избирателей составила почти 44 процента. Неправительственные организации, наблюдавшие за выборами, сообщили о незначительном количестве нарушений.