Севастопольскую службу кадастра возглавил чиновник из Удмуртии

Подконтрольный Кремлю губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников 30 октября представил нового российского главу управления регистрации права и кадастра Севастополя Михаила Коняхина. Об этом пресс-служба российского правительства Севастополя.

«У Михаила Александровича огромный опыт в управлении подобной структурой. Мне он известен как ответственный и принципиальный специалист, который хочет и умеет работать. Прошу взаимодействовать», – сказал Дмитрий Овсянников.

По словам Коняхина, в Севастополь он прибыл по двум причинам: «потому что это интересно» и по «приглашению губернатора».

«Давайте мы с вами встретимся через месяц и предметно поговорим о вопросах, которые стоят передо мной и перед управлением, а также о вариантах решения этих вопросов», – сказал Коняхин журналистам после назначения.

Михаил Коняхин родился в российском Ижевске. До получения должности в аннексированном Крыму работал руководителем управления Росреестра по Удмуртии с 10 октября текущего года по распоряжению бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

За последний год в Севастополе назначили уже несколько чиновников и госслужащих из разных регионов России. Из пяти новоназначенных заместителей Овсянникова (врио губернатора города – КР) ни один из них не является коренным жителем Севастополя или Крыма.

На должность начальника Главного контрольного управления взяли чиновника из Москвы, а заведовать имущественным и земельными отношениями в Севастополе назначили бывшего министра из Удмуртии.

Овсянников также назначил на должность главного архитектора города специалиста из Волгограда соседней России Александра Моложавенко 21 октября.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».