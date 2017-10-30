Суд в Москве отказался арестовывать газовые турбины Siemens в Крыму

Девятый апелляционный арбитражный суд в Москве оставил в силе решение суда первой инстанции и отказался арестовывать газовые турбины Siemens, которые находятся в аннексированном Крыму. Об этом 30 октября сообщает российское информагентсво «Интерфакс».

Компания Siemens требовала арестовать и остановить монтаж газовых турбин своего производства на полуострове.

Скандал с поставками в Крым турбин Siemens разгорелся в июне. Россия отрицала принадлежность турбин в Крыму компании, однако Siemens признала оборудование своим.

Компания «Сименс технологии газовых турбин» подала собственный иск в Арбитражный суд Москвы против двух структур «Ростеха» и потребовала признать недействительным заключенный с «Технопромэкспортом» контракт, а также истребовать у структур «Ростеха» имущество из незаконного владения.

«Сименс технологии газовых турбин» – совместное российское предприятие Siemens AG (65%) и «Силовых машин» (35%). Сфера деятельности – производство и обслуживание газовых турбин мощностью более 60 МВт для России и СНГ.

«Технопромэкспорт» (компания, созданная российской госкорпорацией «Ростех» – КР) строит в аннексированном Крыму две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок и по энергомосту из российской Кубани.